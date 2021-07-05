В Ростуризме рассказали о ситуации с российскими туристами на Кубе

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103 российских туриста, ранее помещенные на изоляцию на Кубе, продолжили отдых после прохождения тестирования на коронавирус, еще 89 россиян ждут результатов повторных тестов, сообщает Ростуризм.

"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов с 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых. Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 150 россиян находятся в изоляции на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах РФ с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами.

Изначально в первый день заболевание было выявлено у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Многие туристы заявляют, что прошли вакцинацию от COVID-19 и не болеют. Кроме того, у некоторых имеются результаты ПЦР-тестов, пройденных в день вылета.

По данным Ассоциации туроператоров России, россиянам, у которых выявили коронавирус, не полагаются компенсации за сорванный отдых на Кубе. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объяснила, что в подобных случаях это не предусмотрено. По ее словам, это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу.