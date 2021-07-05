В Ростуризме рассказали о ситуации с российскими туристами на Кубе

11:43
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
103 российских туриста, ранее помещенные на изоляцию на Кубе, продолжили отдых после прохождения тестирования на коронавирус, еще 89 россиян ждут результатов повторных тестов, сообщает Ростуризм.
"По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов с 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых. Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 150 россиян находятся в изоляции на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах РФ с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами.
Изначально в первый день заболевание было выявлено у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Многие туристы заявляют, что прошли вакцинацию от COVID-19 и не болеют. Кроме того, у некоторых имеются результаты ПЦР-тестов, пройденных в день вылета.
По данным Ассоциации туроператоров России, россиянам, у которых выявили коронавирус, не полагаются компенсации за сорванный отдых на Кубе. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объяснила, что в подобных случаях это не предусмотрено. По ее словам, это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: