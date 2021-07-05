АТОР прокомментировала ситуацию с российскими туристами на Кубе

10:31
Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
Россиянам, у которых выявили коронавирус, не полагаются компенсации за сорванный отдых на Кубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила, что в подобных случаях это не предусмотрено. По ее словам, это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу.
"Если тест положительный – туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но таковы правила", – сказала она.
Ранее сообщалось, что 150 россиян находятся в изоляции на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Речь идет о гражданах РФ с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами.
Изначально в первый день заболевание было выявлено у 133 человек. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек. Многие туристы заявляют, что прошли вакцинацию от COVID-19 и не болеют. Кроме того, у некоторых имеются результаты ПЦР-тестов, пройденных в день вылета.
Российским дипломатам удалось добиться решения об оставлении граждан РФ в гостиницах. Генеральный консул РФ в стране Нана Мгеладзе попросила туристов находиться в номерах до разъяснения ситуации.
Генконсул также посоветовала россиянам не паниковать и следовать рекомендациям местного персонала и медиков.
Посол России на Кубе Андрей Гуськов провел разговор с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией о ситуации с российскими туристами, попавшими в изоляцию на местных курортах.
Дипломат заявил о необходимости разобраться в ситуации. Для этого он предложил в ближайшее время провести повторное ПЦР-тестирование туристов.
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