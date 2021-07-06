Изолированным на Кубе туристам из РФ начали делать экспресс-тесты на COVID-19

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кубинские врачи начали экспресс-тестирование на коронавирус туристов из России, находящихся в изоляции в Варадеро с выявленным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ Нану Мгеладзе.

"Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем ростуристам экспресс-тесты. Результаты пока неизвестны", – сказала Мгеладзе.

По данным российской дипмиссии, сейчас в изоляции находятся 149 российских туристов, 52 из них получили положительный результат повторного теста на коронавирус. При этом большая часть туристов из России ранее заявляли, что у них отсутствуют симптомы заражения, кроме того, в РФ они сделали прививки и прошли ПЦР-тестирование, которое показало отрицательный результат.

В свою очередь посол России на Кубе Андрей Гуськов заявил, что проверка положительных результатов тестов на COVID-19 у прибывающих туристов из РФ должна быть продолжена, чтобы в дальнейшем исключить ошибки. Он также подчеркнул, что резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на коронавирус не способствует продвижению турпроездок в эту страну.

"Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. <...> Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из РФ с большим числом пассажиров", – сказал Гуськов.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на скорое урегулирование этого инцидента. Ситуацию также держат на контроле в Роспотребнадзоре.