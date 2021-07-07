Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер России Михаил Мишустин поручил проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках и лабораториях. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут ФАС и Роспотребнадзор. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", – говорится в сообщении.
Как уточняется, эта тема обсуждалась на заседании координационного совета, который состоялся 25 июня. Премьер-министр отмечал, что в регионах граждане обеспокоены тем, что затягивается получение результатов ПЦР-тестов и увеличивается их стоимость.
Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода.
Кроме того, возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия. При этом до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
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