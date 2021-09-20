Две полосы на внешней стороне Лефортовского тоннеля перекрыли из-за массовой аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве перекрыли две полосы на внешней стороне Лефортовского тоннеля из-за массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"На внешней стороне Лефортовского тоннеля столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло после пересечения с улицей Красноказарменной", – говорится в сообщении.

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы в сторону Головинской набережной. Автомобили двигаются по одной полосе.

Позднее в понедельник пресс-служба Дептранса сообщила о восстановлении движения на участке после ДТП.

Ранее сообщалось о массовой аварии в ТиНАО. Там в результате столкновения трех автомобилей пострадали три человека.