Неисправный грузовик перекрыл проезжую часть на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Неисправный грузовик перекрыл движение по улице Сокольнической Слободки на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Сокольнической Слободки в районе дома 10 проезжую часть перекрыл неисправный грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Движение по улице полностью перекрыто. В Дептрансе призвали автомобилистов выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли две полосы на внешней стороне Лефортовского тоннеля из-за массовой аварии. Автомобили двигались по одной полосе.

