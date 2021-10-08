Полиция организовала проверку после сообщений об угрозах школам в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские организовали проверку после сообщений в соцсетях о готовящихся нападениях на школы Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

"Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом", – сказал он.

При этом многие родители приняли решение оставить детей дома в целях безопасности.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи. Однако позже информация не подтвердилась.

