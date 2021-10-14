Родителей подростка, устроившего стрельбу у школы в Москве, оштрафовали на 500 рублей

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Родителей 15-летнего подростка, который устроил стрельбу из страйкбольного ружья рядом со школой на Ленинском проспекте в Москве, оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении родителей молодого человека, который стрелял из страйкбольного оружия по нежилому зданию недалеко от школы на Ленинском проспекте, составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ", – рассказал источник.

Данная норма предусматривает санкцию в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

13 октября очевидцы услышали выстрелы рядом со школой № 1260 на юго-западе Москвы. Сообщалось, что школу оцепили, детей не выпускали из здания, а в городе ввели план "Сирена".

Стрельбу устроил 15-летний подросток, при нем было страйкбольное пневматическое ружье. Молодого человека задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. Полиция организовала проверку.