"Московский патруль": москвичке пришлось обжаловать штраф за неправильную парковку

Москвичка Светлана Галка намерена обжаловать, несправедливое, на ее взгляд, нарушение, штраф за парковку на газоне.

В Московской административной дорожной инспекции объясняют: это суровые, но вынужденные меры, чтобы сохранить озеленение столицы.

Парковка возле школы актрисе Светлане Галке обошлась в 5 тысяч рублей, хотя здесь нет запрещающих знаков. Письмо счастья гласило, что автомобилистка заехала на зеленые насаждения. Но этот участок не особо облагорожен, повсюду грязь, рядом стройка. А глубокие ямы – это следы спецтехники. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.