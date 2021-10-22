Поисково-спасательные работы после ЧП на пороховом заводе под Рязанью завершены

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Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы на пороховом заводе в Рязанской области, где произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва и убывают в пункты постоянной дислокации", – заявил представитель служб.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В результате ЧП 17 сотрудников предприятия погибли. На месте скончались 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в городе Рязани, однако позднее он скончался.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.