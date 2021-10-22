Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы ликвидируют последствия разгула стихии. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета городского хозяйства Москвы.

По состоянию на 19:00 ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей.

В настоящий момент специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции.

"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок", – говорится в сообщении.

В пятницу Москву накрыл дождь со шквалистым ветром. Его максимальные порывы достигали 21 метра в секунду.

Позже ветер в столице усилился до штормовых значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала 25 метров в секунду, Остафьево и Домодедово – 26, Внуково – 27.

В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Из-за разгула стихии строительные леса сорвались с Кремлевской стены, повредив один из зубцов. В результате происшествия никто не пострадал.

