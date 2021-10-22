Москвичи поделились кадрами с последствиями прошедшего шторма

22 октября Москву накрыл дождь с сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, а температура воздуха упала в два раза. За несколько часов в столице стихия повалила несколько деревьев и испугала многих жителей. Показываем необычные кадры, снятые очевидцами непогоды в городе.



Фото: Москва 24

В МЧС предупредили о сильном порывистом ветре на территории Московского региона с 10 до 18 часов 22 октября. В свою очередь, городские службы в связи с непогодой вывели на круглосуточное дежурство порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.



В течение дня ветер усилился до штормовых значений и сорвал строительные леса с Кремлевской стены, повредив зубцы. При этом в ФСО уточнили, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

На Большой Дмитровке ветер также проверил на прочность украшения, которые были развешаны на улице. Конструкции показали себя с лучшей стороны и выдержали.В районе метро "Теплый Стан" рядом с кинотеатром "Аврора" от сильного ветра снесло строительный забор. К счастью, рядом с ним не оказалось людей или автомобилей, которые могли пострадать от массивного ограждения.На Сосинской улице возле новостройки ограждения также не выдержали и почти оторвались от сильных порывов ветра. Наверняка свидетель имеет стальные нервы, так как до последнего не останавливал съемку на мобильный телефон.На Чертановской улице дерево упало на проезжую часть. Обычно коммунальные службы оперативно ликвидируют подобные последствия напора стихии.Автомобилистам, проживающим на Зеленодольской улице, повезло намного меньше. Упавшие деревья повредили сразу несколько машин. Очевидец не мог сдержать удивления.Женщину с ребенком из района Бирюлево Восточное сильные потоки ветра не на шутку испугали. Очевидица призналась, что беспокоилась о том, что дерево могло сильно ударить в окно и разбить его. Малышка за кадром чуть ли не плачет от увиденного на улице.

В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию. В МЧС также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. По словам спасателей, во время непогоды следует находиться в капитальных строениях.

