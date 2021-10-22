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Общество

17:34

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Москвичи поделились кадрами с последствиями прошедшего шторма

"Мама, я боюсь": очевидцы рассказали о прошедшем шторме в Москве
общество погода

22 октября Москву накрыл дождь с сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, а температура воздуха упала в два раза. За несколько часов в столице стихия повалила несколько деревьев и испугала многих жителей. Показываем необычные кадры, снятые очевидцами непогоды в городе.

Фото: Москва 24

В МЧС предупредили о сильном порывистом ветре на территории Московского региона с 10 до 18 часов 22 октября. В свою очередь, городские службы в связи с непогодой вывели на круглосуточное дежурство порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

В течение дня ветер усилился до штормовых значений и сорвал строительные леса с Кремлевской стены, повредив зубцы. При этом в ФСО уточнили, что в результате произошедшего никто из людей не пострадал.

Видео: Москва 24

На Большой Дмитровке ветер также проверил на прочность украшения, которые были развешаны на улице. Конструкции показали себя с лучшей стороны и выдержали.

Видео: Москва 24

В районе метро "Теплый Стан" рядом с кинотеатром "Аврора" от сильного ветра снесло строительный забор. К счастью, рядом с ним не оказалось людей или автомобилей, которые могли пострадать от массивного ограждения.

Видео: Москва 24

На Сосинской улице возле новостройки ограждения также не выдержали и почти оторвались от сильных порывов ветра. Наверняка свидетель имеет стальные нервы, так как до последнего не останавливал съемку на мобильный телефон.

Видео: Москва 24

На Чертановской улице дерево упало на проезжую часть. Обычно коммунальные службы оперативно ликвидируют подобные последствия напора стихии.

Видео: Москва 24

Автомобилистам, проживающим на Зеленодольской улице, повезло намного меньше. Упавшие деревья повредили сразу несколько машин. Очевидец не мог сдержать удивления.

Видео: Москва 24

Женщину с ребенком из района Бирюлево Восточное сильные потоки ветра не на шутку испугали. Очевидица призналась, что беспокоилась о том, что дерево могло сильно ударить в окно и разбить его. Малышка за кадром чуть ли не плачет от увиденного на улице.

В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию. В МЧС также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. По словам спасателей, во время непогоды следует находиться в капитальных строениях.

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Федотов Анатолий

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