Шквалистый ветер в Москве усилился до штормовых значений

Фото: Москва 24
Шквалистый ветер в столице усилился до штормовых значений, но до урагана не хватило 3 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
Он уточнил, что метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала 25 метров в секунду, Остафьево и Домодедово – 26, Внуково – 27.
При этом столичные воздушные гавани в условиях сильного ветра работают в штатном режиме, однако Домодедово принял два рейса из других московских аэропортов, сообщает РИА Новости.
Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям не происходит. Все взлетно-посадочные операции осуществляются штатно.
Бригады ПАО "Россети Московский регион" работают в режиме повышенной готовности из-за ветра. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 тысяч 291 человека и 2 тысяч 93 единиц спецтехники.
124 передвижные дизель-генераторные установки мощностью 37 тысяч 142 киловатт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально важных объектов и объектов жизнеобеспечения населения.
Жители могут сообщить об отключениях электричества и повреждениях на энергообъектах по телефону 8 (800) 220-02-20. Кроме того, обращения принимаются на сайте светлаястрана.рф.
Ранее сообщалось, что сильный ветер повредил зубцы на Кремлевской стене. Они получили повреждения при обрушении строительных лесов. В результате произошедшего никто из людей не пострадал.
В Москве действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Ранее город накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
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