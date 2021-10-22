Температура в Москве упала в два раза за полчаса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Воздух в Москве охладился после дождя с порывистым ветром. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура в Москве рухнула в два раза за полчаса – с +14 до +7 градусов", – сказал метеоролог.
В Москве действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Город накрыл дождь с порывистым ветром, в некоторых районах города может выпасть град.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан избегать пребывания на улице во время непогоды, а водителей – соблюдать скоростной режим и дистанцию.
О возможном ухудшении погодных условий в Москве в пятницу предупреждал столичный главк МЧС. Москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться от непогоды в капитальных строениях.
При этом сильный ветер сорвал строительные леса со стены Кремля. В результате происшествия никто не пострадал.
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
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