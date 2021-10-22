"Московский патруль": на домодедовской улице авто выбросило на тротуар

В Москве на Домодедовской улице в результате столкновения двух иномарок одну их них выбросило на тротуар. В этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Трехлетний мальчик оказался под колесами.

На помощь малышу пришли прохожие, которые руками подняли автомобиль. Мама мальчика и маленький ребенок в коляске не пострадали. Чтобы доставить пострадавшего в больницу потребовался медицинский вертолет.

По предварительным данным, правила грубо нарушил водитель иномарки, который не пропустил встречную машину, поворачивая во двор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.