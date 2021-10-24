Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в магазине одежды на юго-западе Москвы

Фото: The City/Михаил Голденков

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения COVID-19 в магазине одежды на юго-западе Москвы, сообщается на сайте ведомства.

По результатам проверки в ТРЦ "РИО" на Большой Черемушкинской улице, дом 1б было установлено, что в магазине Bershka не в полном объеме соблюдались противоковидные меры.

Уточняется, что по выявленным нарушениям был составлен протокол осмотра, законному представителю юридического лица ООО "Бершка СНГ" направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В ведомстве уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия по проверке соблюдения мер по борьбе с COVID-19 требований продолжаются.

Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" на юго-западе столицы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Теперь магазину грозит приостановка работы на срок до 90 дней.