Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в магазине одежды на юго-западе Москвы

24 октября, 22:56
Фото: The City/Михаил Голденков
Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер против распространения COVID-19 в магазине одежды на юго-западе Москвы, сообщается на сайте ведомства.
По результатам проверки в ТРЦ "РИО" на Большой Черемушкинской улице, дом 1б было установлено, что в магазине Bershka не в полном объеме соблюдались противоковидные меры.
Уточняется, что по выявленным нарушениям был составлен протокол осмотра, законному представителю юридического лица ООО "Бершка СНГ" направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В ведомстве уточнили, что контрольно-надзорные мероприятия по проверке соблюдения мер по борьбе с COVID-19 требований продолжаются.
Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" на юго-западе столицы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Теперь магазину грозит приостановка работы на срок до 90 дней.
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