На юго-востоке Москвы закрыли ресторан из-за нарушений антиковидных мер

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Ресторан "Фергана" закрыли на юго-востоке Москвы. В заведение пришли с проверкой инспекторы Роспотребнадзора.
Выяснилось, что в ресторане отсутствовал второй вход и мусор выбрасывали через тот же, где и заходили посетители ресторана. Кроме того, возникли вопросы к чистоте пространства. Об антиковидных правилах также забыли.
"На предприятии отсутствуют дезинфицирующие средства для проведения уборки и дезинфекции помещения предприятия, отсутствует дозатор для дезинфекции воздуха в торговом зале предприятия, отсутствует многочисленные запасы масок", – отметил главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы Евгений Речкалов.
В соответствии с законодательством РФ индивидуальному предприятию грозит закрытие на срок до 90 суток либо штраф до 150 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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