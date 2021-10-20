Около двух тысяч деревьев и кустарников высадят в Пресненском районе столицы

09:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках благоустройства магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания высадят около двух тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на участке магистрали вдоль дороги планируют высадить аллею деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной.
"Во время работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению", – добавил Бирюков.
Около 30 новых деревьев и 480 кустарников высадят на улице Красная Пресня, на участке Звенигородского шоссе – 40 деревьев и около 800 кустарников, а в благоустроенном парке Декабрьского восстания высадят более 500 кустарников и 127 деревьев, в числе которых рябина, яблоня ягодная, дубы, черемуха, клены, орех и липы.
Бирюков пояснил, что для озеленения выбирались деревья и кустарники, которые смогут быстро адаптироваться к сложным условиям мегаполиса, а также те, которые будут вписываться в облик уличного пространства.
"Чтобы зеленые насаждения в период вегетации выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена цветовых оттенков листьев в течение сезона и время цветения", – сказал Бирюков.
Уточняется, что деревья и кустарники высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию.
Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве высадят около 14 миллионов тюльпанов для того, чтобы луковицы укоренились до холодов.
В Пресненском районе столицы почти завершилось масштабное благоустройство
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