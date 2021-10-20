Около 14 млн тюльпанов высадят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца недели в Москве высадят около 14 миллионов тюльпанов для того, чтобы луковицы укоренились до холодов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

"Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что после высадки цветков клумбы задекорируют цветной щепкой для защиты от сильных морозов. Самые эффектные цветники расположатся в парке Победы на Поклонной горе, в сквере у кинотеатра "Орион", на территории ГКБ № 64, на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и Проспекте Андропова.

Ранее сообщалось, что около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства на четырех набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере.

