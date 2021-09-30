Около 600 деревьев и более 21 тысяч кустарников высадят на острове Балчуг

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят поздней осенью в рамках благоустройства острова Балчуг, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Озеленение запланировано на четырех благоустроенных набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере.
"Высадка деревьев и кустарников – важнейший этап комплексного благоустройства, ведь зеленые насаждения играют большую роль в экологии города – очищают воздух, защищают от шума и дорожной пыли прогулочные зоны", – сказал Бирюков.
Он рассказал, что больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной. Там появятся более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тысяч кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тысяч кустарников.
Растения подбирали так, чтобы они цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, а также хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке.
Если же дерево или кустарник все же не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств.
Работы по благоустройству острова Балчуг завершились ко Дню города. Их провели в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной.
В ходе благоустройства на острове Балчуг установили более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. Также там установили 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. В рамках работ специалисты отремонтировали фасады семи зданий.
Всего с 2011 года в городе благоустроили более 30 набережных, в исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут от Москва-Сити до Таганской площади.
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