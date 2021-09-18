Новый садовый прогулочный маршрут открылся в ходе фестиваля "Цветочный джем" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы



В рамках фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем" в районе Тверского бульвара открылся новый садовый прогулочный маршрут, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" позволяет по-новому взглянуть на привычные общественные пространства! Так, на Тверском бульваре и в его окрестностях, благодаря фестивалю появился необычный садовый прогулочный маршрут! До 1 октября, отправившись на прогулку от здания ТАСС до Новопушкинского сквера, москвичи могут полюбоваться сразу четырьмя непохожими друг на друга садами", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что "Сад хороших новостей", который расположен возле здания информационного агентства ТАСС, украсили композициями из пышных цветущих растений: хост, молиний, кленов гиннала, винограда, а также почвопокровных роз "Фейри" гибридной вербены.

"Ближайший к этому саду проект "Цветочного джема" – "Городские оранжереи" – расположился через дорогу! На Тверском бульваре, по обе стороны памятника великому русскому естествоиспытателю Тимирязеву вы найдете зеленые "оранжереи" с деревьями, кустарниками и яркими цветущими растениями. Яблони, девичий виноград, голубика, земляника и целое море садовых цветов: рудбекии, агастахе, эхинацеи", – отмечается на сайте.

Кроме того, возле памятника Сергею Есенину москвичи могут посетить сад "Цветущая архитектура". Сообщается, что формы разноуровневых мини-садов и вертикальных цветников намекают на силуэты современных городских зданий. В дизайне также применялись яркие крупные цветущие растения и пышные ампельные формы: гортензии, розы, эхинацеи, лаванда, котовники, плектрантусы, бересклеты. По планам авторов, такая композиция передает образ идеального города, где современная архитектура гармонично сосуществует с живой природой.

Закрывает маршрут разноуровневый сад "Геометрия природы", расположенный в Новопушкинском сквере. В него входят объемные растения, форма которых напоминает шары и пирамиды, из чего и последовало название проекта, а также из ярких цветов и пушистых злаков. Для формирования сада специалисты выбрали вязы, фотинии, канны, барбарисы, хризантемы, ипомея-батат, плектрантусы и хаконехлоа.

Ландшафтные композиции "Цветочного джема" можно будет посмотреть до 1 октября. Вместе с тем с 10 по 19 сентября на Тверском бульваре проходит акция "В добрые руки": благотворительные организации дают возможность всем желающим познакомиться с кошками и собаками, которые живут в приютах в ожидании своих будущих хозяев. Гостей ждут лекции кинологов и ветеринаров.

Ранее в любительском конкурсе цветников, который прошел в Москве 11 и 12 сентября в рамках фестиваля "Цветочный джем", приняли участие 350 человек. Почти 180 цветников из более чем 8,5 тысячи растений оформили на 18 площадках фестиваля.

