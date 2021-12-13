Устроивший взрыв в серпуховском монастыре находится в реанимации – СК

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Молодой человек, устроивший взрыв на территории серпуховского женского монастыря, жив и в настоящее время находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

Ранее СМИ сообщали, что устроивший взрыв юноша находится в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ему оторвало ногу. Предполагается, что ему долго не могли оказать помощь, поскольку специалисты ждали саперов для обследования на наличие у него других взрывных устройств.

Утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Их доставили в местные больницы.

До этого некоторые СМИ сообщали, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток. При этом прокуратура и МВД говорили о двух пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего.