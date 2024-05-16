ВС РФ начинают освобождать село Липцы в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ подошли к селу Липцы в Харьковской области. Глава ВГА региона Виталий Ганчев рассказал Первому каналу об успехах российской армии в ходе СВО.

По его словам, сейчас самой главной целью является полное освобождение Волчанска.

"Далее населенный пункт Липцы, уже тоже наши ребята на подступах, начинается работа по его освобождению, активно работает авиация, артиллерия постоянно, не смолкают", – добавил он.

Ганчев назвал нынешнюю ситуацию в регионе напряженной. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают продвигаться.

Ранее в министерстве обороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Этого удалось добиться силами подразделения группировки войск "Север", уточнили в ведомстве.

До этого ВС РФ сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом. Российские саперы успешно обезвредили снаряды, которые оставил противник.

