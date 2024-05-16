Президент Словакии Пеллегрини призвал приостановить кампанию по выборам в Европарламент

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Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал политические партии и движения страны приостановить кампанию по выборам в Европарламент до нормализации ситуации в республике после покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщает ТАСС.

"Это необходимо сделать до тех пор, пока ситуация не успокоится и не будут расследованы обстоятельства покушения на Роберта Фицо", – сказал Пеллегрини.

В свою очередь, действующая президент Словакии Зузана Чапутова назвала покушение на премьера человеческой трагедией и атакой на демократию.

СМИ со ссылкой на ряд словацких министров пишут, что руководство кабмином Словакии могут временно возложить на главу Минобороны Роберта Каляника.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию, которая длилась около пяти часов. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Предполагаемым нападавшим стал 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в попытке умышленного убийства. Представители словацких властей сообщили, что мужчина совершил покушение по политическим мотивам.