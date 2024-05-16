16 мая, 12:00Город
Почти 220 лифтов заменят в ВАО в рамках программы капремонта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 219 лифтов в многоквартирных домах Восточного административного округа заменят в рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в телеграм-канале.
Больше всего подъемников обновят в районах Вешняки (28 кабин), Гольяново и Богородское (по 26 лифтов). Наибольшее количество подъемников установят по адресу Алымов переулок, дом 4. В здании 1999 года постройки 14 этажей и шесть подъездов. В них специалисты заменят 12 лифтов: по шесть кабин грузоподъемностью 400 и 630 килограммов.
В здании 1969 года постройки по адресу Зеленый проспект, дом 60/35, всего 11 подъездов. В каждом из них рабочие установят по одной кабине грузоподъемностью 400 килограммов.
Самый старый дом, где в этом году обновят подъемники, расположен по адресу улица Щербаковская, дом 40. Там заменят два лифта грузоподъемностью 240 и 250 килограммов.
Ранее сообщалось, что в жилых домах САО планируется обновить 243 лифта. Большинство замен произведут в районах Ховрино (29 лифтов), Бескудниковском и Войковском (по 24 лифта).
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