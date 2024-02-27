Более 45,2 тыс лифтов заменили в жилых домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 45,2 тысячи лифтов заменили в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта с 2011 года. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Как отметили в материале, эти лифты используют более 3,6 миллиона горожан. В 2023 году было установлено свыше 3,8 тысячи новых лифтов в многоэтажных жилых домах, в 2024 году специалисты планируют заменить еще более 2,6 тысячи подъемников.

При замене лифтового оборудования используют столичный стандарт, который был выработан за время работы Фонда капитального ремонта Москвы. В 2019 году появились новые требования к лифтам, в них уделяется дополнительное внимание к вопросам комфорта и безопасности.

Столичный стандарт лифтового оборудования в жилых домах включает ряд обязательных параметров. Среди них использование современной износостойкой отделки и энергоэффективных светодиодных ламп, увеличение проема дверей до 70 сантиметров, где позволяет шахта – до 80.

Помимо этого, в новых кабинах панель управления делают из нержавеющей стали, есть большие кнопки с подсветкой и надписями шрифтом Брайля, зеркала, цветные дисплеи, поручни на боковой или задней стене. Также в работах используют оборудование российского производства, которое по своим характеристикам полностью соответствует современным требованиям и нормам.

В московскую программу капитального ремонта включено свыше 29 тысяч домов, их площадь превышает 290 миллионов квадратных метров. Там планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, заменить свыше 115 тысяч подъемников, что составляет больше 20% лифтового фонда города.

Масштабная программа по замене лифтового оборудования не имеет аналогов в стране. Ее темпы позволили обновить все отработавшие нормативный срок службы лифты и с 2018 года перейти на плановую замену. Темпы замены лифтов будут сохранены в полном объеме, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице капитально отреставрировали почти 20 домов с картушами – уникальными архитектурными элементами, представляющими собой лепнину в виде щита или герба, обрамленного свитком с загнутыми углами.

Между тем Сергей Собянин говорил, что за девять лет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве обновили 13,9 тысячи зданий. В 2024 году, по его словам, планируется провести капитальный ремонт в 2 334 домах.

Новости часа: более 2,5 тысячи лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году