Синоптик Позднякова: более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 15% месячной нормы осадков ожидаются в столице в ночь на пятницу, 17 мая. Специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в своем официальном телеграм-канале.

Она уточнила, что осадки прогнозируются в городе с 21:00 16 мая до 09:00 17 мая.

"За указанный период на Москву может выпасть до 10 миллиметров дождя, на востоке Подмосковья – до 15 миллиметров. Днем 17 мая зона осадков окажется южнее Московской области", – уточняется в публикации.

До этого Позднякова отметила, что с вероятностью 50–70% в ночь на 17 мая будет теплая гроза.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, спрогнозировал, что в конце текущего месяца столбики термометров в столице могут достигнуть 25 градусов. Он объяснил это сильными изменениями циркуляции атмосферы над европейской территорией страны.

