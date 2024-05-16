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16 мая, 10:03

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Синоптик Позднякова спрогнозировала грозу в Москве в ночь на 17 мая

Гроза ожидается в Москве в ночь на 17 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вероятность гроз в Московском регионе в ночь на пятницу, 17 мая, составляет от 50 до 70%, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"После 20 часов (четверга, 16 мая. – Прим. ред.) атмосферный фронт <...> циклона проявит себя дождем", – указала она.

Однако гроза, по ее словам, будет теплой и "настоящей майской". В это время сумма ожидаемых осадков может составить в среднем 10% от месячной нормы осадков. Синоптик напомнила, что это число незначительное, при этом южные районы Подмосковья все еще не выполнили майскую норму осадков. По данным Поздняковой, норма осадков составляет от 70 до 80%.

До этого сообщалось, что в Москве 16 мая ожидается облачная погода с температурой до 20 градусов, однако не исключается возможность дождей. По информации синоптика Александра Ильина, ливни достигнут столичного региона к пятнице.

"Утро": 20 градусов ожидается в столице 16 мая

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