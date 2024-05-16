Microsoft запретит выходить в Сеть через Edge на старых компьютерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания Microsoft объявила на своем официальном сайте о выпуске обновления системных требований для своего браузера Edge.

Начиная с версии 126 для работы приложения будет необходим процессор, поддерживающий набор инструкций SSE3 или более поздних версий. Это означает, что перемены коснутся только некоторых пользователей, которые продолжают работать на устаревшем оборудовании.

Известно, что процессоры, оснащенные поддержкой SSE3, были впервые представлены компанией Intel в 2004 году и входили в линейку Prescott. В числе таких оказались Pentium 4, Pentium D и Celeron D. Для процессоров AMD поддержка SSE3 начала включаться в версии Opteron, Sempron, Athlon 64 и прочие, основанием для которых служила архитектура K8.

В публикации Microsoft не назвал причину, по которой их приложение перестанет работать без поддержки инструкций SSE3. При этом на работу других браузеров это требование не распространяется.

Также уточняется, что пользователи устаревших компьютеров смогут продолжать работать в Microsoft Edge, но только при отказе от обновления. При этом использование более ранних версий браузера может оказаться небезопасным.

Чтобы избежать рисков, владельцам ПК со старыми процессорами рекомендуют перейти на иные приложения: Chrome, Firefox, Opera и прочие, которые продолжают поддерживаться их устройствами со скачиванием обновлений.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин поделился соображениями о том, что за счет разблокировки обновления Windows и Office для российских пользователей Microsoft стремится сохранить свою аудиторию в РФ. Это позволило бы компании вернуться на данный рынок в будущем.