Онищенко назвал способ победить коронавирус в России за две недели

Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус в России можно победить за две недели. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента – две недели, и все закончится. Больных мы вылечим", – заявил специалист.
По мнению Онищенко, такой вариант борьбы с коронавирусом выбрали в Китае.
Что касается второго пути, то он связан с продолжением вакцинации. Для безопасной жизни уровень популяционного иммунитета должен достигать 50-60%. В этом случае сроки победы над COVID-19 зависят от сроков проведения прививочной кампании.
Также Геннадий Онищенко отметил, что ученым еще только предстоит выяснить, почему коронавирусы могут преодолевать межвидовой барьер. Он напомнил, что подобное происходило в 2002, 2012 и 2019 годах.
Ранее условие окончательной победы над коронавирусом назвал президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, всем странам мира необходимо объединить усилия и работать сообща.
В России за последние сутки выявили 11 385 новых случаев COVID-19. Всего в стране с момента начала пандемии подтвердили 4 290 135 случаев коронавируса.
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