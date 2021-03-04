Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17 процентов. С таким заявлением выступил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
"Какова летальность при гриппе и COVID-19? Оказалось, что она сопоставима. Это примерно 17 процентов. Данные достаточно свежие, полноценная публикация", – рассказал Бойцов на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".
Он отметил, что при гриппе необходимость лечения в реанимационном отделении интенсивной терапии составляет 61 процент, а при COVID-19 – 14 процентов. По мнению эксперта, это влияет на статистику летальных исходов при коронавирусе за счет того, что госпитализируются не только тяжелые больные, как при гриппе.
Ранее иммунолог рассказал о возможном сочетании коронавируса и гриппа. Он выразил надежду, что к уже существующим вариантам вируса не присоединятся еще какие-нибудь патогенные штаммы. При этом, по словам специалиста, высокие риски заболеваемости будут сохраняться в стране до конца марта.
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