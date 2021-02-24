Иммунолог оценил опасность сочетания COVID-19 и гриппа

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Иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев рассказал о возможном сочетании коронавируса и гриппа. По его словам, высокие риски будут сохраняться в стране до конца марта.

"Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому что идет легкий штамм вируса. Будем надеяться, что не присоединятся еще какие-нибудь патогенные штаммы, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно", – отметил Черешнев.

Он выразил мнение, что россиян сейчас защищает действующий в стране масочный режим. По мнению специалиста, отменять его было бы сейчас несвоевременно, поскольку он в том числе защищает население от другого вируса.

"Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет", – отметил иммунолог в интервью радио Sputnik.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев также заявил, что преждевременная отмена масочного режима может привести к росту заболеваемости коронавирусом.

Специалист пояснил, что маска в первую очередь необходима в людных местах и общественном транспорте, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

