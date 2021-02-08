Песков заявил о возможности встретить август "с открытым забралом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что летом доля жителей мира с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%, передает TACC.
"Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", – заявил Песков.
Пресс-секретарь напомнил слова иммунологов, которые говорили о необходимости достижения как минимум у 60% населения иммунитета к COVID-19 естественным или искусственным путем. Он подчеркнул, что многие страны уверенно работают в этом направлении, стремительно набирая обороты.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что достаточная иммунная прослойка у населения снимет необходимость носить медицинские маски. Он также подчеркнул, что доля людей с иммунитетом в конкретном регионе страны должна составлять 60–70%.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова до этого охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.
Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.
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