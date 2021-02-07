Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Динамика распространения коронавируса в РФ снижается, что позволяет допустить снятие масочного режима в конце весны. Такое предположение высказали некоторые ученые, передает --[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]]РБК.
"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться", – заявила кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Эксперт подчеркнула, что многое в сложившейся ситуации пока непонятно, однако у инфекций есть сезонность и к лету может наступить спад заболеваемости COVID-19.
По мнению вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, в нынешнем году РФ может избежать традиционного всплеска заболеваемости, характерного для начала весны. Он отметил, что люди ведут себя осторожнее, носят маски, а все случаи ОРВИ проверяются.
Как заявил специалист, при сохранении текущей динамики от средств индивидуальной защиты можно было бы отказаться летом. Он также допустил полную отмену антикоронавирусных мер.
В России, по данным на 6 февраля, выявили еще 16 627 новых случаев коронавируса. Всего по РФ зарегистрировано 3 951 233 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции, вылечились 3 436 326 пациента.
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