Вирусолог прокомментировал выявление случаев "вечного" заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 рассказал о рисках, которые несет за собой выявление случаев "вечного" заражения коронавирусом.
Ранее Американские врачи выявили следы инфекции у трех пациентов, страдающих лейкемией. Медики пояснили, что коронавирус сохранялся в их организмах в течение более полугода. В исследовании отмечается, что люди с подорванной иммунной системой крайне уязвимы перед коронавирусной инфекцией.
"Угроза жизни конкретных пациентов – она совершенно очевидна, потому что вирус подрывает силы и в общем довольно сложно справиться с этим. Это тот случай, когда нужна не вакцина даже, а лекарства. Потому что если у человека не вырабатываются антитела на естественную инфекцию, то, я так думаю, их не будет и на вакцину", – заявил Аграновский.
При этом он отметил, что таким "вечным" случаям заражения подвержены в основном люди, у которых иммунная система не работает должным образом. "Вообще случаи такие индивидуальные очень проблемные", – пояснил специалист.
Тем не менее угроза из-за такого течения коронавируса есть не только для самих пациентов, но и для широких масс.
Аграновский добавил, что вероятность возникновения опасных мутаций есть, тем не менее она низкая.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что в ряде случаев лечение от коронавируса может быть весьма продолжительным.
"Лейкемия – это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с COVID-19", – отметил Жемчугов.
При этом ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что в РФ пандемия коронавируса может завершиться к августу 2021 года. Специалист сослался на формирование коллективного иммунитета у большого числа граждан страны.
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