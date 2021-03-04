Вирусолог прокомментировал выявление случаев "вечного" заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 рассказал о рисках, которые несет за собой выявление случаев "вечного" заражения коронавирусом.

Ранее Американские врачи выявили следы инфекции у трех пациентов, страдающих лейкемией. Медики пояснили, что коронавирус сохранялся в их организмах в течение более полугода. В исследовании отмечается, что люди с подорванной иммунной системой крайне уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

"Угроза жизни конкретных пациентов – она совершенно очевидна, потому что вирус подрывает силы и в общем довольно сложно справиться с этим. Это тот случай, когда нужна не вакцина даже, а лекарства. Потому что если у человека не вырабатываются антитела на естественную инфекцию, то, я так думаю, их не будет и на вакцину", – заявил Аграновский.

При этом он отметил, что таким "вечным" случаям заражения подвержены в основном люди, у которых иммунная система не работает должным образом. "Вообще случаи такие индивидуальные очень проблемные", – пояснил специалист.

Тем не менее угроза из-за такого течения коронавируса есть не только для самих пациентов, но и для широких масс.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Кроме этого, есть другая опасность: когда вирус столько времени остается в организме, вероятность его изменений велика. Шанс имеется, что возникнут какие-то неприятные новые варианты вируса.

Аграновский добавил, что вероятность возникновения опасных мутаций есть, тем не менее она низкая.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что в ряде случаев лечение от коронавируса может быть весьма продолжительным.

"Лейкемия – это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с COVID-19", – отметил Жемчугов.

При этом ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что в РФ пандемия коронавируса может завершиться к августу 2021 года. Специалист сослался на формирование коллективного иммунитета у большого числа граждан страны.