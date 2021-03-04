Иммунолог оценил заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что в ряде случаев лечение от коронавируса может быть весьма продолжительным. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист сослался на исследование ученых из Университета Южной Каролины, которые выявили более чем полугодовое сохранение следов COVID-19 в организме пациентов с лейкемией.

"Лейкемия – это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета, в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с коронавирусом", – заявил Жемчугов.

Иммунолог напомнил, что при борьбе с лейкемией используется токсичная химиотерапия, а после пересадки костного мозга пациенты вынуждены принимать мощные иммунодепрессанты. Он допустил, что эти факторы могут менять течение коронавирусной инфекции.

По мнению Жемчугова, единственным решением проблемы может быть вакцинация в период минимального ущерба от проводимого лечения. Принимать решение о необходимости процедуры, считает иммунолог, может только лечащий врач в каждом конкретном случае.

В марте ученые рассказали о том, что заражение коронавирусной инфекцией может отразиться на слухе пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес отметил, что повреждение слухового нерва чаще всего отмечается после тяжелого течения болезни.

