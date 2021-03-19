Врач рассказала, где опасно покупать медицинские маски

Фото: ТАСС/Georg Wendt/dpa/picture-alliance

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, где безопаснее всего покупать маски, а также на что обращать внимание при их выборе.

"Лучше всего брать маски в аптеках, где мы их можем визуально оценить, осмотреть. А в интернете может быть все что угодно", – объяснила терапевт.

Но даже так сложно обезопасить себя от некачественного товара, добавила специалист.





Людмила Лапа врач-терапевт В аптеке бывают маски без металлических вставок – совершенно очевидно, что она не сертифицирована, потому что маска должна иметь определенную структуру. Если нет металлической вставки, фиксатора, это подделка. Также при покупке надо спрашивать, что внутри маски, какой состав.

Вместе с тем врач порекомендовала отдать предпочтение обычным одноразовым медицинским маскам вместо масок-респираторов. По ее мнению, рядовым гражданам, не работникам медицинской сферы, этого достаточно. Также при покупке следует учитывать размер маски, чтобы она не была мала или велика.

Кроме того, терапевт напомнила об опасности многоразовых средств защиты. "Если это не одноразовые маски и их не стирать, кроме того, если они не лежат в отдельном пакете, то такие средства защиты тоже собирают всю инфекцию, а мы потом это надеваем и ее вдыхаем", – объяснила она.

В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 заявил, что при покупке масок важно спрашивать у продавца сертификат соответствия.

"Что маска соответствует такому-то классу защиты и может использоваться в таких-то целях. Сертификацию обычно проходят маски из нетканых материалов: либо медицинская маска, либо маска-респиратор. Как правило, тканевые маски, которые мы делаем самостоятельно или которые шьют, они никакому классу защиты не соответствуют", – сказал врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России рано отменять масочный режим и другие серьезные ограничения из-за коронавируса. По ее словам, пока необходимо соблюдать все требования по защите своего здоровья: ношение масок, мытье рук, использование дезинфекторов для обработки рабочих и домашних помещений.