Врач рассказала, где опасно покупать медицинские маски

Фото: ТАСС/Georg Wendt/dpa/picture-alliance
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, где безопаснее всего покупать маски, а также на что обращать внимание при их выборе.
"Лучше всего брать маски в аптеках, где мы их можем визуально оценить, осмотреть. А в интернете может быть все что угодно", – объяснила терапевт.
Но даже так сложно обезопасить себя от некачественного товара, добавила специалист.
Вместе с тем врач порекомендовала отдать предпочтение обычным одноразовым медицинским маскам вместо масок-респираторов. По ее мнению, рядовым гражданам, не работникам медицинской сферы, этого достаточно. Также при покупке следует учитывать размер маски, чтобы она не была мала или велика.
Кроме того, терапевт напомнила об опасности многоразовых средств защиты. "Если это не одноразовые маски и их не стирать, кроме того, если они не лежат в отдельном пакете, то такие средства защиты тоже собирают всю инфекцию, а мы потом это надеваем и ее вдыхаем", – объяснила она.
В свою очередь, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 заявил, что при покупке масок важно спрашивать у продавца сертификат соответствия.
"Что маска соответствует такому-то классу защиты и может использоваться в таких-то целях. Сертификацию обычно проходят маски из нетканых материалов: либо медицинская маска, либо маска-респиратор. Как правило, тканевые маски, которые мы делаем самостоятельно или которые шьют, они никакому классу защиты не соответствуют", – сказал врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России рано отменять масочный режим и другие серьезные ограничения из-за коронавируса. По ее словам, пока необходимо соблюдать все требования по защите своего здоровья: ношение масок, мытье рук, использование дезинфекторов для обработки рабочих и домашних помещений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: