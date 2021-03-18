Говорить об отмене масочного режима в России пока рано – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России рано отменять масочный режим и другие серьезные ограничения из-за коронавируса. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья – по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", – сказала Попова.

Ранее Попова озвучила возможные сроки ослабления ограничений из-за COVID-19. По ее мнению, послабления возможны к лету.