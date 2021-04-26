В Роспотребнадзоре рассказали, как носить маски в жару

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Маска не может существенно изменить теплообмен, поэтому угроза получить тепловой удар при ношении средства индивидуальной зашиты очень мала, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом специалисты советуют отдавать предпочтение маскам светлых цветов, передает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что в сильную жару нужно оставлять открытыми другие части тела, а также носить легкий головной убор.

Кроме того, специалисты рекомендовали в жаркую погоду чаще менять маски из-за того, что они быстрее становятся влажными, а это снижает эффективность защиты.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, почему в России пока опасно отменять масочный режим. По словам эксперта, подобный шаг грозит подъемом заболеваемости. Наилучшим способом противостоять инфекции при этом остается вакцинация.