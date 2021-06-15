Около 2 тыс штрафов в сутки выписывают москвичам за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве в сутки в среднем выписывается около 2 тысяч штрафов за нарушения антиковидных мер. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.
Несколько дней назад, 9 июня, Данчиков отмечал, что количество штрафов за несоблюдение перчаточно-масочного режима составляло 1,5 тысячи в сутки.
"Смысл этих ограничений заключается в том, чтобы та инфраструктура, через которую проходит очень много посетителей, очень много граждан, она не была распространителем коронавирусной инфекции", – объяснил он.
Он отметил, что в целом наблюдается хорошая тенденция по соблюдению организациями мер против коронавируса, но есть и нарушители как среди предприятий торговли, так и общепита и, например, концертные площадки.
По его словам, в зависимости от типа организации различаются нарушения, за которые их штрафуют, могут оштрафовать и физических лиц, например, за отсутствие средств защиты.
Также Данчиков подчеркнул, что ограничения, касающиеся посещения детских и спортивных площадок, относятся только к паркам.
Ранее Евгений Данчиков рассказал, что штрафовать за посещение детских площадок во дворах домов не будут, поскольку соответствующих ограничений не вводилось.
В столичном транспорте усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
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