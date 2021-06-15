Власти Москвы объяснили, какие детские площадки можно посещать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штрафовать за посещение детских площадок во дворах домов не будут, поскольку соответствующих ограничений не вводилось. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

"Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин продлил выходные дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Мэр отметил, что за минувшую неделю ситуация с распространением коронавируса в столице усложнилась, поэтому в городе вводятся некоторые ограничительные меры.

Так, с 13 июня работодателям предписано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. С 15 по 19 июня организации и индивидуальные предприниматели должны работать в соответствии с расписанием выходного дня, за исключением организаций, деятельность которых останавливать нельзя.

С 13 по 20 июня в Москве приостановилось посещение гражданами зоопарков, фуд-кортов, игровых комнат, а также детских и спортивных площадок. Кроме того, в этот период ресторанам и кафе запрещается работать с 23:00 до 06:00, однако это требование не распространяется на доставку и заказы навынос.

