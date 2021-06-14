Москвичам напомнили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков напомнил, что за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
"В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы. Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения", – сообщил он.
Данчиков добавил, что в случае, если на месте нарушения не окажется наряда, то его установят по камерам наблюдения. После вызова наряда полиции нарушителей привлекут к ответственности.
Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. Также с 23:00 до 6:00 запрещается оказание услуг общественного питания, за исключением доставки и заказов на вынос.
В Москве закрываются фуд-корты, аттракционы, детские и спортивные площадки
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