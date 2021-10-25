Минтранс РФ предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам

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Министерство транспорта РФ предложило увеличить стоимость проезда по платным трассам. Соответствующий проект вынесен на обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.

"Требование об увеличении темпов строительства в условиях дефицита бюджетного финансирования требует пересмотр инструментов внебюджетного финансирования", – говорится в пояснительной записке.

Минтранс также отметил, что в Европе средняя цена проезда по платным дорогам выше, чем в России, примерно на 35,5%.

Ведомство предложило увеличить стоимость проезда для легковых автомобилей по платным отремонтированным федеральным дорогам до 5 рублей за километр, а по мостам и путепроводам – до 29 рублей за километр.

Стоимость проезда по новым построенным дорогам хотят поднять до 8 рублей за километр, а для фур, грузовиков и автобусов предусмотрены свои тарифы.

Ранее сообщалось, что эксперимент, предполагающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам, планируют запустить в России со следующего года. Такая мера предусмотрена в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.

