Водители смогут вернуть деньги за проезд по плохим платным дорогам – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Пользователи российских платных дорог смогут требовать компенсации уже внесенной оплаты или бесплатного проезда, если обнаружат недостатки услуги.
Такая возможность предусмотрена в новых правилах проезда по платным трассам. Соответствующий документ разработал Минтранс, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника в ведомстве.
Отмечается, что в пояснительной записке данные нововведения никак не разъясняются. При этом опрошенные изданием эксперты заявили, что, возможно, речь идет о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью, например, из-за того, что трасса плохо очищена от снега.
Также нововведения предусматривают применение на дорогах безбарьерной системы free-flow. Данный механизм позволяет водителю двигаться без остановок на пунктах оплаты. Деньги со счета спишутся с помощью бесконтактных транспондеров или по госномеру через камеру.
При этом изменения коснутся и самих автовладельцев. Например, если водитель просрочил задолженность при оплате на одной платной дороге, то ему откажут в проезде и по любым другим подобным трассам.
В Минтрансе рассказали, что сейчас документ проходит регламентные процедуры и может заработать в марте 2022 года.
Ранее сообщалось, что эксперимент, предполагающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам, планируют запустить в России со следующего года. Такая мера предусмотрена в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта.
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