Свободный проезд электромобилей по платным трассам могут запустить в РФ в 2022 году

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Эксперимент, предполагающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам, планируют запустить в России со следующего года. Такая мера предусмотрена в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, сообщается на сайте правительства РФ.

"Важнейшее направление работы – поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Такие транспортные средства, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам", – говорится в сообщении.

Еще одной важной мерой, принятой для поддержки производителей электротранспорта и аккумуляторов, станут субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, и специальные инвестиционные контракты.

На аналогичную поддержку могут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Ранее в России предложили давать скидку водителям, покупающим электромобили отечественного производства. Соответствующий механизм стимулирования спроса на электротранспорт обсудили Минэкономразвития и Минпромторг. Сообщалось, что субсидия коснется машин, стоимость которых не превышает 2,5 миллиона рублей: таким образом, максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей (25%).