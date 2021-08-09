В Москве места для электрозаправок определили с помощью искусственного интеллекта

10:50
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты оператора мобильной связи "Билайн" и компании Habidatum, занимающейся анализом больших данных о городе, выяснили места для наиболее эффективного размещения в столичном регионе зарядных станций для электротранспорта с помощью искусственного интеллекта. Для этого они провели исследование, основанное на обезличенных сотовых данных владельцев электромобилей.
Оказалось, что в число домашних локаций пользователей, где наблюдается наименее развитая зарядная инфраструктура, вошли Балашиха, Реутов, Заречье, Солнцево, Ленинский проспект в районе станции метро "Тропарево", а также Люберцы.
Также недостаток (или полное отсутствие) заправочных станций зафиксирован в районах Фили-Давыдково, Кунцево, Можайском, Раменки, Проспект Вернадского, Обручевском и микрорайоне Матвеевское, а также в окрестностях МГУ на Ломоносовском проспекте.
За МКАД к кластерам, где потенциальные владельцы электромобилей могут испытывать проблемы с зарядными станциями, относятся Переделкино и Новопеределкино, Орлово, Реутово.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития и Минпромторг прорабатывают вопрос о предоставлении россиянам скидки в размере 25% на покупку электромобилей, произведенных на территории страны.
Предполагается, что данная субсидия коснется машин, стоимость которых не превышает 2,5 миллиона рублей: таким образом, максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей.
В России может появиться линейка отечественных электромобилей
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