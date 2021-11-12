"АвтоВАЗ" не собирается полностью останавливать производство в Тольятти

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Простой на Тольяттинском заводе произошел только на линии сборки автомобилей, "АвтоВАЗ" не планирует приостанавливать работу всего предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Информация о полном простое АО "АвтоВАЗ" является недостоверной. Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что производство двигателей, КПП, шасси и другие промышленные линии Тольяттинского завода продолжают работать согласно стандартному графику.

Ранее профсоюзная организация компании сообщила, что "АвтоВАЗ" приостановил производство на всех трех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. Работникам пообещали компенсировать простой в размере двух третей средней зарплаты.

Летом "АвтоВАЗ" уже приостанавливал производство в Тольятти. С 23 августа полностью остановили производство автомобилей на неделю из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch. На заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

