Сергунина рассказала о проектах правительства Москвы и МВД по защите от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правительство Москвы и главное столичное управление МВД РФ подготовили два проекта по защите от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что от мошенников страдают и граждане, и бизнес-сообщества. По ее словам, для повышения своей защищенности важно знать, как действовать в той или иной ситуации.

"Специалисты правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов", – пояснила Сергунина.

Она уточнила, что один проект подойдет для широкой аудитории, а другой – для бизнесменов. В первом собрали примеры реальных ситуаций, справочник телефонных номеров банков и ведомств для проверки слов звонившего.

Кроме того, желающие смогут принять участие в обучающих вебинарах, где им расскажут, как защитить себя и близких от мошенников. Первое занятие пройдет 27 декабря, запись уже доступна на странице проекта "Перезвони сам".

Проект для предпринимателей "Защити свой бизнес от мошенничества" запустили на городском портале для малого бизнеса. Там описаны манипуляции, которые применяют против представителей делового сообщества. Речь идет о фальсификации электронной подписи, подделке платежек, краже данных.

Кроме того, онлайн-сервис "Проверка контрагента" позволит получить информацию о потенциальных партнерах: их бухгалтерской и финансовой отчетности, наличии арбитражных дел и других фактов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники пользуются похищенными хакерским путем базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков.

Он предупредил, что мошенники могут начать оскорблять и угрожать, если абонент решит пошутить над ними.



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