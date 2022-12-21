Эксперты объяснили, как закон о сборе биометрии поможет в борьбе с мошенниками

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрических данных. По словам экспертов, мера – важный шаг к защите биометрии от мошенников, которые могут использовать голос и лицо человека в самых разных целях. О том, какие гарантии дает новый документ, – в материале Москвы 24.

Все прозрачно

Законопроект о биометрических данных (голос, изображение лица – Прим. ред.) приняли в Госдуме в окончательном чтении 21 декабря. По словам спикера Вячеслава Володина, из документа исключены "все неопределенности и двойные толкования".

"Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем используются злоумышленниками. Это недопустимо", – считает он.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Это законопроект не о биометрических данных, которые будут собирать, а о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит... Это вопрос сегодня номер один – безопасность персональных данных о человеке.

Для защиты конфиденциальности вводится ряд механизмов. Например, сбор данных ограничили только лицом и голосом. Их разрешили сдавать добровольно, при этом ни коммерческие, ни государственные компании не смогут отказать в предоставлении услуг из-за отсутствия биометрии.

Кроме того, любой сможет отозвать ранее данное согласие на сдачу персональной информации. Вместе с тем теперь есть возможность удалить сведения, если они окажутся в системе, а контролировать использование своего лица и голоса разрешат через портал госуслуг. Также запретят использовать детскую биометрию без согласия родителей.

Данные планируют использовать и хранить только на территории РФ – любое иностранное участие в их обработке теперь под запретом. В свою очередь, за принудительный сбор и утечку биометрии предусматривается административная и уголовная ответственность.



Вячеслав Володин спикер Госдумы Нашим профильным комитетам, в первую очередь по безопасности, и комитету по госстроительству и законотворчеству правильно было бы безотлагательно приступить к выработке предложений по мерам ответственности за утерю биометрических данных.

Помимо этого, будет создан координационный совет, который будет контролировать единую биометрическую систему.

Сам себе документ

На сегодняшний день сфера биометрических данных не регулируется никак, новый закон – первый и важный шаг к наведению порядка в этой области, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович.

"Работу с биометрией сейчас надо выстраивать шаг за шагом", – добавил он.

В целом, по его словам, есть моменты, которые постфактум "остаются безнадежными".



Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности То есть если моя биометрия лица утекла в базы, то неустановленный круг людей всегда сможет меня узнавать, в любом контексте, в любой стране. С этим ничего не сделаешь.

При этом эксперт подчеркнул, что закон поможет в этом навести порядок: например, как раз путем запрета принудительного сбора.



Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности В качестве биометрии (в законопроекте. – Прим. ред.) выбраны именно те данные, которые возможно снимать без нашего согласия и уведомления. Например, лицо: у фотокамер с высокой четкостью огромные возможности.

Масалович добавил, что и голос, и лицо сейчас очень просто подделать так, чтобы по телефону и на видео человека было не отличить от оригинала. "А дальше уже от вашего лица можно совершать какие-то действия, то есть породить вашего цифрового двойника, который заживет отдельной жизнью", – пояснил он, добавив, что за пределами РФ уже были случаи, когда мошенники связывались с бухгалтером от лица топ-менеджера и проводили крупные финансовые операции.

Собеседник подчеркнул, что случаи мошенничества с биометрией конкретно в России пока не распространены. Но все же он порекомендовал не торопиться с выбором такого вида верификации.

В необходимости порядка в мире биометрии убежден и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Законопроект нужен. Поскольку сфера достаточно новая и прогрессивная, то и регулирование еще не отработано. Есть определенные проблемы, которые необходимо устранять, и вот сейчас это как раз идет.

Эксперт отметил, что распространенность биометрических данных будет только расти, возможностей для их использования и, соответственно, угроз безопасности будет все больше. И еще одна причина как можно скорее начать контролировать эту сферу в том, что утечка может иметь далеко идущие последствия – люди просто не могут сменить лицо или голос, как банковскую карту или паспорт, заключил эксперт.