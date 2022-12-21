ГД приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдумы приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете принудительного сбора биометрии. Поправки вносятся в закон об информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрии.

Проект подразумевает регулирование отношений при идентификации или аутентификации граждан с использованием биометрии через единую систему.

Документ установил механизмы гарантий и защиты прав граждан. В частности, речь идет о запрете распространения биометрии коммерческими организациями, а также о введении возможности удаления данных из системы и контроля за их использованием через "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что авторы проекта предложили установить правовые основы обработки биометрии и запретить принуждение к сдаче биометрии. Отмечалось, что образец голоса и изображение лица собирать можно будет, а на получение геномной информации планируется наложить запрет.



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